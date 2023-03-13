Mudanya'da cinsel saldırı iddiasıyla bir kişi tutuklandı

Bursa’nın Mudanya ilçesinde kadınlara cinsel saldırı yaptığı öne sürülen 300 güvenlik kamerasının incelenmesi sonucu yakalandı. Adliyeye sevk edilen 27 yaşındaki zanlı tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, son günlerde Mudanya merkezde ve Güzelyalı Mahallesi’nde meydana gelen cinsel saldırı olayı ile ilgili olarak Mudanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş ekipleri tarafından yapılan çalışmalar ve mıntıkadaki 300’e yakın güvenlik kamera incelemesi sonrasında ekipler zanlıya ulaştı.

Olayı gerçekleştirdiği tespit edilen 27 yaşındaki E.Y. eşkal bilgilerine istinaden tespit edildi .Müşterilerin de teşhis ettiği şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.