Mudanya'da hava kalitesi kayıt altına alınacak

İklim değişikliğinin halk sağlığı üzerinde oluşturabileceği olumsuz etkileri azaltmayı hedefleyen Mudanya Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü bünyesinde Hava Kalitesi Ölçüm İstasyonu kurulumuna başladı.

Mudanya Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü bünyesinde Hava Kalitesi Ölçüm İstasyonu kurulumuna başladı. Güzelyalı’da İDO çıkışı ve lambalarda, Tirilye Sanat Evi önü, Mudanya Balıkçı Barınağı ile Mudanya İskele Meydanı olmak üzere 5 ayrı noktada ölçüm cihazları kurulacak. Hava kalitesi ve sıcaklık / nem gibi veriler, anlık olarak belediyenin web sitesine aktarılacak. Mudanyalılar ilçedeki hava kalitesini ve sıcaklık dağılışını, web panelinden takip edebilecek.

İklim değişikliğinin halk sağlığı üzerinde oluşturabileceği olumsuz etkileri azaltmayı hedeflediklerinin altını çizen Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, “Hemşehrilerimin yaşam kalitesini artırmak hedefiyle, yaşanabilir bir çevre ve solunabilir bir hava için, ulusal ve uluslararası standartlar çerçevesinde hizmetlerimizi sürdüreceğiz” diye konuştu.