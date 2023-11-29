Mudanya'da hız yapan sürücülere ceza yazıldı

Bursa Mudanya'da radar hız denetimi yapılırken, 28 sürücüye cezai işlem uygulandı. Toplamda 56 bin lira idari para cezası kesildi.

Mudanya'da hız yapan sürücülere ceza yazıldı
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Bursa Mudanya’da radar hız denetimi yapılırken, 28 sürücüye cezai işlem uygulandı. Toplamda 56 bin lira idari para cezası kesildi.

Mudanya Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekipleri tarafından Bursa Yolu Güzelyalı Kavşağı mevkiinde radar hız denetimi yapıldı. Denetimler sırasında 28 sürücü hakkında cezai işlem uygulanırken polis ekipleri de sürücüleri aşırı süratten uzak durmaları konusunda ikaz etti. Sürücülere toplamda 56 bin lira idari para cezası kesildi.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Denetimlerin farklı zamanlarda da devam edileceği belirtildi.