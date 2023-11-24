Mudanya'da Hızlı tarafama ile bina testi' başladı

Mudanya Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğü, ilçe genelindeki yapı stokunun deprem güvenliği yönünden değerlendirilmesine yönelik bina inceleme çalışmalarına başladı. Mevcut yapı envanterinin deprem risk seviyelerinin tespit edilmesi için “Hızlı Tarama Yöntemi” için Burgaz, Eğitim, Siteler, Yalı ve Ömerbey mahalleleri pilot bölge seçilirken, testlere ilk olarak Siteler Mahallesi’nde başlandı.

Mudanya Belediyesi, depreme karşı bina ve zemin açısından dayanıklı bir şehir oluşturmak maksadıyla Bursa Teknik Üniversitesi’nin desteğiyle Hızlı Tarama ile bina tespitine başladı.

Yapı güvenliğinin tespiti için başvurular, Mudanya Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğü’ne yapıldı. Binaların deprem risk seviyesinin ölçüleceği ve yapıların güvenilir olup olmadığının ortaya konacağı tarama testi, ilk olarak Siteler Mahallesi’ndeki bir binada yapıldı. Yapıların deprem risk seviyesinin ölçüleceğini kaydeden Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, bu testin ardından Mudanya’daki yapıların risk haritasının belli olacağını belirtti.

Öncelikli olarak bina ve zemin değerlendirme konusunda deneyimli teknik personel tarafından ziyaret edilen binalarda, risk seviyesi belirlenmesi için kullanılacak olan değerlerin ölçümleri gerçekleştirilecek.

Hızlı tarama değerlendirmesi yapılması talebiyle başvurusu alınan binaların, öncelikle projeleri ve varsa zemin etüdü incelenecek. Ardından zemin ve bodrum katlarda uygun olan yerlerde bazı kolonlarda sıvanın kaldırılarak beton test çekici ile beton sertliği ölçümü, kolonda beton sıyrılarak etriye aralığı, donatı çapı, tipi ve korozyon durumu belirlenecek. Kolon, perde ölçülerinin alınması, beton donatı tarama cihazı ile kolon-perde donatı aralıklarının belirlenmesi, düzensizlik durumlarının ve bina dış ölçülerinin tespiti, yapı-zemin etkileşimi değerlendirmeleri yapılarak analiz edilmesi planlanıyor. İnceleme esnasında binalardan karot numunesi alınmayacak, tüm bu çalışmalar, ücretsiz olarak yapılacak.