Mudanya'da izmaritler toplandı

Mudanya İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından Mudanya sahilinde İzmarit Toplama Etkinliği düzenlendi. Etkinliğe öğrenciler ve Mudanyalılar katılım gösterdi.

Mudanya'da izmaritler toplandı
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Mudanya İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından Mudanya sahilinde "İzmarit Toplama Etkinliği" düzenlendi. Etkinliğe öğrenciler ve Mudanyalılar katılım gösterdi.

Dünya Sağlık Örgütü tarafından ilan edilen 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü’nde Mudanya’da öğrenci ve vatandaşlarla örnek bir davranışa imza attı. Mudanya ilçe Sağlık Müdürlüğü öncülüğünde öğrenciler sahilde izmarit topladı.