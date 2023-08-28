Mudanya'da karateciler Zafer Kupası için kapıştı

30 Ağustos Zafer Kupası Bursa Karate İl Şampiyonası Mudanya Spor Salonunda 290 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi.

30 Ağustos Zafer Kupası Karate il Şampiyonası için Bursa ve ilçelerinden 22 kulüpten 290 sporcu katılım gösterdi. Minikler ve Yıldızlar kategorilerinde yapılan müsabakalarda Kata ve Kumite dallarında müsabakalar yapıldı. İlk defa bu kadar kalabalık bir sporcu katılımına ev sahipliği yapan Mudanya Gençlik ve Spor Müdürlüğü, başarılı organizasyonlarıyla çekişmeli müsabakalar şahit oldular. Milli Karete Antrenörü Emel İlişgin’in katkılarıyla müsabakaların daha zevkli, çekişmeli ve seyir zevki yüksek oyunlara sahne oldu. Kulüplerin sporcuları arkadaşları pistte mücadele ederken, tezahürat yaparak onlara destek verdiler.

Özellikle yıldız kızlarda sporcuların çok hırslı oldukları görüldü. Müsabakayı kaybeden sporcular göz yaşı dökerken, bu sporcuları teselli etmek yine sporcu arkadaşlarına düştü. Seremonide gündüz müsabakalarında dereceye girenlere Mudanya AK Parti İlçe Başkanı Orhan Samast ve Mudanya İlçe Gençlik Spor Müdürü Çağlar Yeni, sporculara kupa ve madalyalarını takdim ettiler. Müsabakalar günün geç saatlerine kadar sürdü. Madalya ve Kupa töreninin ardından Zafer Kupası Karate İl Şampiyonası sona erdi.