Mudanya'da logolu totem tartışmasına montajlı fotoğraflar damga vurdu

Bursa’nın Mudanya ilçesindeki mütareke meydanına konulan İsmet İnönü’nün adının verildiği Mudanya Belediyesi logolu totemler Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından kaldırılmak istenince tartışmaya sebep oldu.

Ak Parti Mudanya İlçe Başkanı Orhan Samast, "Fotoşoplu fotoğraflarla Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin İsmet İnönü’nün isminden rahatsız olduğu algısı yayılmaya çalışılıyor. Ancak bu oyunu Başkan Hayri Türkyılmaz’ın sosyal medyasında paylaştığı orijinal fotoğraflar bozdu" dedi.

İddiaya göre, Mudanya ilçesinde, Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda bulunan Mütareke Meydanı’na CHP’li ilçe belediyesi tarafından herhangi bir izin alınmadan üzerinde İsmet İnönü Bulvarı ve Mudanya Belediyesi yazan, ayrıca belediyenin logosunun da bulunduğu iki adet totem konuldu. Büyükşehir Belediyesi de İlan ve Reklam Uygulama Yönetmeliği’nin 7.2’nci maddesi gereğince, “Büyükşehir sorumluluğundaki alanlara ticari reklam maksatlı pano konulamaz. Kamu yararına bilgilendirme ve tanıtım maksatlı çalışmalar gibi ticari gelir getirmeyen hizmet sunumu yapılan iletişim panoları için Büyükşehir Belediyesi’ne başvuru yapılarak, izin verilmesi halinde konulur” hükmü uyarınca izinsiz konulan totemlerin kaldırılması için Mudanya Belediyesi’ne resmi yazı gönderdi.

CHP’li belediyenin suçunu örtmek için ‘tarih sömürüsüne’ başvurduğunu iddia eden Ak Parti Mudaya İlçe Başkanı Orhan Samast “Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’nün adının verildiği bulvara konulan totemlerin kaldırılması istendi” şeklinde basına servis ettirilen haberde kullanılan görselde totem üzerindeki belediye logosu ve Mudanya Belediyesi yazısı silindi. Böylelikle Büyükşehir Belediyesi’nin sanki ‘İsmet İnönü’ isminden rahatsız olduğu algısı yapılmaya çalışıldı. Ancak bu algı yapılırken, Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz’ın söz konusu totemin önünde çektirdiği fotoğrafı birkaç gün önce kamuoyu ile paylaştığı unutuldu. Kaldırılması istenen totemde, haberde yer aldığı gibi sadece İsmet İnönü Bulvarı yazmadığı, ayrıca Mudanya Belediyesi yazısı ile belediye logosunun da bulunduğu açıkça görüldü. Böylelikle CHP’li belediyenin tarih sömürüsü ifşa olurken, basın yoluyla algı yaparak kamuoyunun nasıl yanlış yönlendirildiği bir kez daha ortaya çıkmış oldu" dedi.