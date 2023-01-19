Mudanya'da mübadelenin 100. yılında Türk-Yunan buluşması

Kuzey Yunanistan Orta Makedonya geniş bölgesinden 38 belediye başkanı ile Ortodoks Patrikhanesi Ekümenik Patriği ve İstanbul Başpiskoposu Bartholomeos, Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz’ın ev sahipliğinde Tirilye’de buluştu. Başkan Türkyılmaz ile Bartholomeos mübadelenin 100. yılı nedeniyle barış ve kardeşliğin uzun sürmesi adına Taş Mektep bahçesine iki adet zeytin fidanı dikti.

Türkiye Yunanistan Nüfus Mübadelesi’nin 100. yılı nedeniyle, Türk-Yunan belediye başkanları Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz’ın ev sahipliğinde Tirilye Taş Mektep’te bir araya geldi.Etkinliğe, Ortodoks Patrikhanesi Ekümenik Patriği ve İstanbul Başpiskoposu Bartholomeos da katıldı. Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz’a ev sahipliğinden dolayı teşekkür eden Başpiskopos Bartholomeos,“Bu güzellikler, bu gökyüzü, bu renkler, kime ait? Hiçbir ülkeye değil. Yalnızca insanlığa aittir. Yüce Allah kainatı hepimize hediye etti. Bu güzelliklerden yararlanmamız bizim elimizde. Yerel yönetim temsilcileri açık ve ileri görüşlü, açık ufuklu olmalıdır. İnsanlara ayrımcılık yapmaksızın onları kucaklamalı ve hizmet vermelidir. Mudanya Belediyesi bunu gerçekleştiren ender yerel yönetimlerden birisidir” ifadelerini kullandı.

Kuzey Yunanistan Orta Makedonya geniş bölgesindeki 38 belediye başkanının temsilcisi olarak konuşan Selanik ili Panorama, Pilea, Hortiyatis Bölgesi Belediye Başkanı Ignatios Kaytecidis, iki ülke ve yerel yönetimler arasında karşılıklı dostluk, barış ve birlikteliğin geliştirilmesi adına gerçekleştirilen buluşmanın önemine değindi. Başkan Türkyılmaz ise “Mudanyamıza ‘barışın ve kardeşliğin başkenti’ derken, bunu pekiştirmek için tüm etkinliklerimizde kentimizle ilgili algıyı örmeye devam ediyoruz. Yerleştikleri vatan toprağımızda biz torunlarına sahip çıkan, kültürümüzü yaşatan dedelerimizin, ninelerimizin önünde bir kez daha saygı ile eğiliyorum.Mudanyamızda mübadil kültürünü yaşatmak, desteklemek en önemli önceliklerimizden. Bu dünya; toprağıyla, böceğiyle, deniziyle bizim, hepsi bütün canlıların, bu dünyanın kıymetini bilelim. Geçmişimizle buluşup kimliğimizi koruma yolunda attığımız adımlar sürecek. Mudanya’da 100 yıl önce Mütareke ile atılan barış tohumları, bugün yol haritamızı oluşturuyor. Bugün tüm dünyaya Mudanya’dan bir kez daha barış çağrısı yapıyoruz” diye konuştu.

Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz ve İstanbul Ortodoks Patrikhanesi Ekümenik Patriği ve İstanbul Başpiskoposu Bartholomeos Taş Mektep bahçesine barış ve kardeşliğin uzun sürmesi adına iki adet zeytin fidanı dikti.