Mudanya'da sel arabaları sürükledi, karayla deniz birleşti

Bursa'da sağanak yağış ve sel Mudanya'da da hayatı felç etti. Sel suları otomobilleri sürükledi, karayla deniz birleşti. Gemlik'te sel sularında kalan sürücünün imdadına ise polisler yetişti.

Mudanya'da sel arabaları sürükledi, karayla deniz birleşti
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Bursa’da sağanak yağış ve sel Mudanya’da da hayatı felç etti. Sel suları otomobilleri sürükledi, karayla deniz birleşti. Gemlik’te sel sularında kalan sürücünün imdadına ise polisler yetişti.

Saat 15.30 sularındaki sel dereleri taşırdı.

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Özellikle Halitpaşa ve Ömerbey Mahallesi sağanak yağıştan etkilendi. Mudanya’da ana caddeler de sular altında kaldı.

Halitpaşa Mahallesi’nde sel suları sebebiyle karayla deniz birleşti.

Bazı otomobiller de sel sularında sürüklenerek hasar gördü.

Buski, itfaiye ve AFAD ekipleri ihbarlar üzerine tıkanan rögarları açmak ve mahsur kalanlara yardım etmek için seferber oldu.

İlçede herhangi bir yaralanma ya da can kaybının olmadığı, maddi hasar bulunduğu bildirildi.