Mudanya'da yüklü miktarda kaçak tütün ürünleri ele geçirildi

Bursa’nın Mudanya ilçesinde piyasa değeri yaklaşık 200 bin lira olan çok sayıda kaçak tütün ürünü ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Mudanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki bir evde kaçak tütün bulunduğu bilgisine ulaştı. Belirlenen ikamete düzenlenen operasyonda piyasa değeri 200 bin lira olduğu değerlendirilen 2 bin 250 adet boş sigara kutusu, 30 bin 360 adet (bin 518 paket) kıyılmış tütünle doldurulmuş makaron, 9 bin adet boş makaron, 6 bin gram nargile tütünü, 225 adet doldurulmuş makaron, 147 adet puro, 6 adet elektronik sigara ve 2 paket pipo tütünü ele geçirildi. Olayla ilgili B.T. isimli şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.