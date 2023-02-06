Mudanya'dan deprem bölgesine yardım

Mudanya Belediyesi, Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve Hatay, Gaziantep, Adana, Osmaniye, Diyarbakır, Malatya ve Şanlıurfa olmak üzere birçok ilde hissedilen 7.7 şiddetindeki deprem sonrası bölgeye ulaştırılmak üzere yardım kampanyası başlattı.

Vatandaşlar tarafından getirilen ihtiyaç malzemeleri Mudanya Belediyesi Zeytin Dalı Biriminde toplanarak ihtiyaç bölgelerine ulaştırılacak. Belirtilen ihtiyaç malzemelerinin Mudanya Belediyesi Zeytin Dalı Birimine ulaştırılması çağrısı yapan Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, “Kışlık çadır, ısıtıcı, kuru gıda, kullanılmamış kışlık giyecek, battaniye, bebek bezi, bebek maması önemli ihtiyaç malzemesi. Deprem felaketinde yaşamını yitiren yurttaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Deprem Koordinasyon ekibinden alınan bilgiler istikametinde aşağıdaki ihtiyaçlar depremin etkili olduğu bölgelere gönderilecek. Tüm imkanlarımızla,dayanışma, birlik ve beraberlikle yurttaşlarımızın yanındayız.Mudanya Belediyesi tarafından sağlanacak ihtiyaçların yanı sıra Mudanya’dan deprem bölgesine uzatılacak kardeşlik eliyle bu zor günleri de kenetlenerek hep birlikte aşacağız” ifadelerini kullandı.

Mudanya Belediyesi Arama Kurtarma Birliği MAK ise depremden etkilenen bölgeye gitmek üzere yola çıktı.Arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere AFAD tarafından görevlendirilen MAK, depremin merkezi Kahramanmaraş’ta arama kurtarma desteği verecek.