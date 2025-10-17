Mudanya Devlet Hastanesi otoparkında araç yangını

Bursa'nın Mudanya ilçesinde, devlet hastanesi otoparkında park halindeki bir otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yusuf Eker
Yusuf Eker
Edinilen bilgiye göre olay, dün gece saat 21.30 sıralarında Mudanya Devlet Hastanesi Acil Servis otoparkında meydana geldi. Park halindeki bir otomobilin motor kısmından henüz belirlenemeyen bir nedenle alevler yükseldi. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede alev topuna dönen araç, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.