Mudanya Emniyet Müdürlüğü'nde nöbet değişimi

Mudanya İlçe Emniyet Müdürlüğüne 2. sınıf Emniyet Müdürü Atakan Ateşli atandı.

Mudanya Emniyet Müdürlüğü'nde nöbet değişimi
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Mudanya İlçe Emniyet Müdürlüğüne 2. sınıf Emniyet Müdürü Atakan Ateşli atandı.

4 yıldır Mudanya İlçe Emniyet Müdürlüğünde görev yapan Abdullah Tomar terfi ederek İl Emniyet Müdürlüğü emrine atanırken, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde görev yapan 2. sınıf Emniyet Müdürü Atakan Ateşli Mudanya İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne atandı. Mudanya İlçe Emniyet Müdürü Atakan Ateşli ilk görev gününde 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinliklerine katıldı.

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