Mudanya İlçe Sağlık Müdürlüğüne Dr. Yunuz Arslan Atandı

Mudanya İlçe Sağlık Müdürlüğü görevine, Bursa İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Yunuz Arslan atandı.

1973 yılında Artvin’in Yusufeli ilçesinde doğan Arslan, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu olup, Esenyurt Üniversitesi’nde Sağlık Yöneticiliği alanında yüksek lisans yaptı. Meslek hayatına 2000 yılında İstanbul’da başlayan Arslan, Bursa’da Çekirge Devlet Hastanesi’nde, işyeri hekimliği ve ilkyardım eğitmenliği gibi görevlerde bulundu. Ardından Gürsu İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Toplum Sağlığı Merkezi Başkanlığı yapan Arslan, 2015’te Bursa Halk Sağlığı Müdür Yardımcılığı, 2017’den itibaren de Bursa İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü. Evli ve üç çocuk babası olan Dr. Yunuz Arslan, Mudanya’daki yeni görevine başlarken Mudanya Devlet Hastanesi yöneticileri tarafından ziyaret edilerek kendisine hayırlı olsun dilekleri iletildi.