Mudanya Kaymakamı Terzi, esnafın ahilik haftasını kutladı

Mudanya Kaymakamı Ayhan Terzi, ahilik haftası çerçevesinde Esnaf Odası ve Esnaf Kredi Kooperatifi Başkanı öncülüğünde Mudanya Küçük Sanayi esnafını ziyaret ederek haftalarını kutladı.

Esnafların Ahilik haftasını kutlayan Kaymakam Terzi Sanayi Sitesi esnaflarıyla sohbet ederek sorunlarını dinledi. Mudanya Küçük Sanayi Dernek Başkanı Nevzat Ermiş, Küçük Sanayi Sitesi esnaflarının yeni bir sanayi sitesine ihtiyaç duyduklarını mümkün olan en kısa sürede Mudanya’mıza yeni bir Küçük Sanayi Sitesi yapılmasını istediler. Konu hakkında bilgi veren Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Ertan Abdulazizoğlu ihtiyaç olan yeni küçük sanayi sitesi yapımı için canla başla çalıştıklarını ve bunun için bir kooperatif kurduklarını belirterek sürecin devam ettiğini ifade etti.

Kaymakam Terzi yeni Küçük Sanayi Sitesinin yapılması için gereken kolaylıkları ve yardımı yasalar çerçevesinde sağlamaya hazır olduklarını vurgulayarak esnaflara hayırlı ve bereketli kazançlar diledi.