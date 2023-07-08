Mudanya lezzet şenliği başladı

Mudanya’nın değerlerini yaşatmayı sürdüren Mudanya Belediyesi, mutfak kültürünü tanıtmak için düzenlediği Lezzet Şenliği başladı.

Mudanya Bandosu eşliğinde kortej yürüyüşüyle başlayan şenlikte, 300 stant kuruldu. Mütareke Meydanı’nda düzenlenen etkinliklerde Mudanya Kadın Bandosu ve İlçe Bandosu da şenliğe renk kattı. İlk gün etkinlikleri Mudanya Kültür ve Sanat Derneği TSM Korosu’nun konseriyle sona erdi. Mudanya Lezzet Şenliği ikinci gününde Beslenme Uzmanı Ebru Çatak ve İnfluencer Tuğçe Aksulu’nun “Unsuz ve Şekersiz Lezzetler” workshopu ile devam edecek. Mudanyalılar, Gastronomi Derneği Başkanı Ramazan Başan’ın moderatörlüğünde “Atatürk’ün Sevdiği Yemekler” söyleşisinde buluşacak. Ünlü Şef Hazer Amani, Gazeteci, Yazar, Mutfak Araştırmacısı Nedim Atilla, Göçmen Yemekleri Araştırmacısı Öğretim Görevlisi Hakan Güleç, Çok Gezen Gurme Akif Budak Mudanyalılarla birlikte olacak. Bursa Aşçılar Derneği Başkan Yardımcısı Sezer Özdemir, Mütareke Meydanı’nda Atatürk’ün Sevdiği Yemeklerle ilgili bir workshop gerçekleştirecek. Lezzet Şenliği’nin ikinci günü akşamında sevilen sanatçı Öykü Gürman sahne alacak.

Lezzet Şenliği’nin üçüncü günü İspanya, Güney Kore ve Türkiye’den dansçıların hünerlerini sergileyeceği Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması ekiplerinin gösterisiyle başlayıp, “En Lezzetli Zeytinyağlı, Tatlı ve Ot Yemeği” yarışmalarıyla devam edecek.

Gastronomi Derneği Başkanı Ramazan Başan’ın moderatörlüğünde Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, TÜRSAB Güney Marmara Bölge Başkanı Murat Saraçoğlu, Bursa Uludağ Üniversitesi Öğretim Görevlisi Emel Adamış, Gazeteci - Yazar - Mutfak Araştırmacısı Nedim Atilla ile birlikte Mudanya’nın gastronomi potansiyeli ve turizme etkisini konuşacak. Lezzet Şenliği, Mudanya Musiki Derneği TSM Korosu ile Canan ve Yahya Geylan konseriyle son bulacak.