Mudanya Mütarekesi'nin 101. yılı kutlandı

Zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz’un ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin siyasi ve diplomatik alanda kazandığı ilk zafer olan, uluslararası alanda kabul gören Mudanya Mütarekesi’nin 101. yılı Bursa’da etkinliklerle kutlandı.

Mudanya Mütarekesi’nin imzalanmasının 101. yılı dolasıyla Mütareke meydanında düzenlenen etkinlik, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. 101 yıllık barışa ev sahipliği yapmaktan dolayı duyduğu mutluluğunu belirten Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, “Cumhuriyet değerlerinin coşkuyla yaşandığı Mudanya’da barış ve kardeşliğe atılan imzayı 101 yıl sonra hep birlikte kutluyoruz. 101 yıl önce Mudanya Mütarekesi ile atılan barış ve kardeşlik imzasının ışığında, bugünden geleceğe bir miras bırakmak adına Mudanya’dan ikinci yüzyıl için barış çağrısı yapıyoruz. Cumhuriyetimizin ön sözünün yazıldığı Mudanya’dan, bizlere bu aziz vatanı emanet eden başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, büyük bir diplomasi zaferine imza atan İsmet İnönü’ye, adını bilmediğimiz kahramanlara, sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz. Onların bıraktığı emanetleri canımız pahasına koruyacağımıza söz veriyoruz. Türkiye Cumhuriyeti’ni ilelebet yaşatacağız” diye konuştu.

CHP Bursa Milletvekili Nur Hayat Kayışoğlu günün önemini anlatan konuşmasının ardından Mudanya Kaymakamı Ayhan Terzi, "Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin siyasi ve diplomatik alanda kazandığı ilk zafer olan ve uluslararası alanda da kabul gören Mudanya Mütarekesi, 1911’den itibaren süregelen savaş haline son vermiş, geçmişte olduğu gibi gelecekte de büyük stratejik öneme sahip olan Boğazların, işgal altındaki İstanbul’un ve Doğu Trakya’nın bir kurşun dahi sıkılmadan ve kan dökülmeden Türk yönetimine geri verilmesini sağlamıştır" dedi.

Mudanya Mütarekesi’nin yıldönümü dolayısıyla düzenlenen sportif müsabakalarda kurumlar arası Voleybol Turnuvası, Yelken Yarışları, Yıldız Kızlar Voleybol Turnuvası, Genç Kadınlar Masa Tenisi Turnuvası, Genç Erkekler Masa Tenisi Turnuvası ve Hentbol Turnuvası müsabakalarında dereceye girenlere madalya ve kupaları takdim edildi. Tören halk oyunları gösterisi ile sona erdi. Törene katılan protokol Mütareke evini gezerek bilgilendirildi.

Programa, Mudanya Kaymakamı Ayhan Terzi, Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, CHP Milletvekili Nur Hayat Kayışoğlu ile birlikte Mudanya Cumhuriyet Başsavcısı Okan Kurtaran, İlçe Emniyet Müdürü Atakan Ateşli, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ercan Yavuz, sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri ile vatandaşlar katıldı.