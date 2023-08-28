Mudanya polisi kaçakçılara nefes aldırmıyor

Mudanya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri 100 bin liralık elektronik sigara ele geçirdi.

Mudanya Emniyetinin kaçakçılığı önlemeye yönelik çalışmalar çerçevesinde yaptıkları takip sonucunda, Mudanya Asayiş ekipleri tarafından şüpheli olarak değerlendirilen 19 yaşındaki A.A.’yı takibe alarak çanta içinde elektronik sigara ele geçirdi. Yaklaşık 100 bin TL olduğu değerlendirilen, toplam 120 adet faturasız kaçak elektronik sigara ele geçirildi.

Konuyla ilgili olarak S.A isimli şahıs hakkında 5607 SKM suçundan yürütülen tahkikat geniş çaplı devam ediyor.