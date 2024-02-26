Mudanya sahilinde su samurları görüldü
Bursa'da ortaya çıkan yunus balıklarının şovu görenleri heyecanlandırırken, akşam saatlerinde ise başka bir sahilde su samurları görüldü.
Bursa’da ortaya çıkan yunus balıklarının şovu görenleri heyecanlandırırken, akşam saatlerinde ise başka bir sahilde su samurları görüldü.
Gemlik sahilinde ortaya çıkan yunus balıklarını gören vatandaşlar büyük bir heyecanla izledi. Bir süre suyun üstüne zıplayan yunus balıkları vatandaşlar tarafından kaydedildi. Sevimli yunuslar bir süre sonra gözden kayboldu.
Mudanya sahilinde ise akşam saatlerinde su samurları görüldü.