Mudanya sahilinde su samurları görüldü

Bursa'da ortaya çıkan yunus balıklarının şovu görenleri heyecanlandırırken, akşam saatlerinde ise başka bir sahilde su samurları görüldü.

Mudanya sahilinde su samurları görüldü
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Bursa’da ortaya çıkan yunus balıklarının şovu görenleri heyecanlandırırken, akşam saatlerinde ise başka bir sahilde su samurları görüldü.

Gemlik sahilinde ortaya çıkan yunus balıklarını gören vatandaşlar büyük bir heyecanla izledi. Bir süre suyun üstüne zıplayan yunus balıkları vatandaşlar tarafından kaydedildi. Sevimli yunuslar bir süre sonra gözden kayboldu.

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Mudanya sahilinde ise akşam saatlerinde su samurları görüldü.