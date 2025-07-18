Mudanya Üniversitesi'nde 9 yeni bölüm daha açıldı

Bursa’nın tek vakıf üniversitesi olan Mudanya Üniversitesi, bünyesine kattığı yeni bölümler ile gelişerek ve büyüyerek yoluna devam ediyor. Mudanya Üniversitesi’nde 2025-2026 akademik yılında 9 yeni bölümün açılmasına onay çıktı. Üniversite toplamda 33 bölüme ulaştı.

2022-2023 akademik yılında Mühendislik-Mimarlık ve Tasarım Fakültesi’nde Endüstri Mühendisliği Bölümü, Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi’nde Psikoloji Bölümü, Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde Hemşirelik Bölümü, Meslek Yüksek Okulunda ise; İlk ve Acil Yardım, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri, Fizyoterapi ve Anestezi programları ile eğitime başlayan Mudanya Üniversitesi, geçen 3 yıl içerisinde bünyesine kattığı yeni bölümlerle büyüyerek gelişmeye devam ediyor.

2023-2024 akademik yılında, Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik Elektronik Mühendisliği, İngilizce Endüstri Mühendisliği, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Çocuk Gelişimi, İngilizce Psikoloji, 2024-2025 akademik yılında ise, Beslenme ve Diyetetik, İngiliz Dili ve Edebiyatı, İşletme, Ekonomi ve Finans (İngilizce), Görsel İletişim Tasarımı, Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce), Grafik Tasarım, Dış Ticaret, Bilgisayar Programcılığı, Otomotiv Teknolojisi, Ağız ve Diş Sağlığı bölümleri açıldı. Bu yıl da YÖK tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda, 9 bölümünün daha açılmasına onay çıktı.

Mudanya Üniversitesi’nde 2025-2026 yılında açılacak bölümler ise şunlar:

Endüstriyel Tasarım

Dil ve Konuşma Terapisi

Ebelik

İşletme (İngilizce)

Lojistik Yönetimi

Yönetim Bilişim Sistemleri

Dijital Dönüşüm Elektroniği

Elektronik Haberleşme Teknolojisi

Tele-Sağlık Teknikerliği

Gıyasettin Bingöl: "Büyüyerek ve gelişerek yolumuza devam ediyoruz"

Yeni açılan bölümleri değerlendiren Mudanya Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Gıyasettin Bingöl, Mudanya Üniversitesinin henüz 3 yıllık bir geçmişi olmasına rağmen büyük ilgi gördüğünü belirterek, "İlk 3 yılımızda bütün kontenjanlarımız doldu. Türkiye’nin en genç üniversitesine gösterilen ilgi bizleri motive ederken, doğru yolda olduğumuzu da gösterdi. İnsanlar gibi kurumlar da doğar ve ardından büyümeye başlar. Büyüme evresinde her yıl farklı gelişmeler gösterir. Mudanya Üniversitesi, 2025-2026 akademik yılında bünyesine kattığı yeni bölümler ile gelişerek ve büyüyerek yoluna devam ediyor. Bu yıl mevcut bölümlere ek olarak 9 yeni bölümünün açılmasına YÖK tarafından onay verildi. Hem günümüzde hem de gelecekte tercih edilen ve geçerliliği olan bu bölümler gücümüze güç katacak. Gelişimimize katkı koyacak bu karar için başta YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ve yöneticilerine teşekkür ediyorum. Biz Mudanya Üniversitesini, yaşamla iç içe, yenilikçi bir öğrenme merkezi olarak topluma hizmet etme hedefiyle kurduk. Hedeflerimize de emin adımlarla ilerliyoruz. Gençlerimizi toplumumuzun geleceğine yön verecek insan kaynağı olarak görüyoruz. Onları tam donanımlı bireyler olarak yetiştirmenin sorumluğumuzun olduğunu düşünüyor ve bunu kutsal bir görev kabul ediyoruz. Öğrencilerimize her açıdan mutlu olacakları bir eğitim-öğretim imkanı sunuyoruz. Emeği olan tüm hoca ve yöneticilerimizi de tebrik ediyorum" dedi.