Mudanya yolu trafiğe kapatılacak
Bursa Mudanya Yolu'nda devam eden raylı sistem çalışmalarından dolayı Mudanya'dan Bursa'ya geliş yönü trafiğe kapatılacak.
Bursa Mudanya Yolu’nda devam eden raylı sistem çalışmalarından dolayı Mudanya’dan Bursa’ya geliş yönü trafiğe kapatılacak.
Emek Şehir Hastanesi Raylı Sistem inşaat çalışmaları çerçevesinde pazarı pazertesiye bağlayan gece 22.05.2023 tarihinde Mudanya geliş istikametinde Piknik Caddesi girişi altyapı çalışmaları nedeniyle kapatılacak. Alternatif güzergah Balat Mahallesi’ne ve Ahmet Yesevi Mahalleleri’ne ulaşımın otoyol bağlantı köprülerinden sağlanacak.