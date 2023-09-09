Mudanya yolunda aktarma bitiyor

Bursa’da Şehir Hastanesi’ne kesintisiz ulaşım için projelendirilen Emek-Şehir Hastanesi Raylı Sistem Hattının karayolu üzerinde devam çalışmaları nedeniyle Mudanya yolu üzerinde yapılan trafik aktarması, 11 Eylül Pazartesi gününden itibaren sona eriyor. Asfaltlama imalatlarının hızla devam ettiği Mudanya Yolu Geçit bölgesindeki çalışmaların tamamlanmasıyla yol, her iki yönde de 2’şer şerit olarak normal seyrinde trafiğe açılacak.

Bünyesindeki 6 farklı hastanede toplam bin 355 yatak kapasitesi ile özellikle pandemi sürecinde Bursa’nın sağlık hizmetleri yükünü önemli ölçüde çeken Bursa Şehir Hastanesi’nde kesintisizin ulaşımın sağlanması amacıyla Büyükşehir Belediyesi tarafından projelendirilen Emek - Şehir Hastanesi Raylı Sistem Hattı’nda çalışmalar hızla devam ediyor. Bakanlar Kurulu kararı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na devredilen 6.1 kilometrelik 4 istasyonlu hattın Mudanya yolu üzerinde kalan bölümlerindeki çalışmalar nedeniyle şehit aktarması yapılmış, geçit bölgesinde trafik akışı Mudanya gidiş istikametinde Geçit bölgesine oluşturulan bağlantı yolu üzerinden, Mudanya geliş trafiği ise şerit aktarmasıyla sağlanmıştı.

Raylı ulaşım zirvesi

Şehir Hastanesi’ne kesintisiz ulaşım için Bursalıların merakla beklediği proje, kentin zirvesi tarafından bizzat sahada yapılan inceleme ile masaya yatırıldı. Yüklenici firmanın şantiyesinde Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa Milletvekilleri Mustafa Varank, Refik Özen, Ahmet Kılıç, Emel Gözükara Durmaz ve Mustafa Yavuz, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürü Dr. Yalçın Eyigün ve AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan’ın da katılımıyla değerlendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıda hem Emek-Şehir Hastanesi raylı sistem hattı, hem de Bursa Yüksek Hızlı Tren Hattında devam eden çalışmalar geniş olarak değerlendirildi.

Aktarmaya son

Toplantıda özellikle Bursa’nın şehir içi ulaşımı açısından büyük önem taşıyan Mudanya yolu üzerindeki trafik aktarması ele alınırken, karayolu üzerindeki raylı sistem çalışmaların bittiği ve asfaltlama çalışmalarının hızla devam ettiği vurgulandı. Mudanya yolundaki trafik aktarmasının 11 Eylül Pazartesi gününden itibaren sona edeceği, çalışmaların tamamlanan bölümde Bursa-Mudanya istikametinde iki şerit gidiş, Mudanya - Bursa istikametinde iki şerit geliş olmak üzere, toplamda dört şerit karayolunun 11 Eylül Pazartesi gününden itibaren trafiğe açılması planlanıyor.

İlerleyen süreçte her iki istikamette de bir şerit karayolu ve bazı bölgelerde bir şerit de parklanma olacak şekilde karayolu imalatlarının tamamlanması hedefleniyor.

Bir düğüm daha çözülüyor

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, hem toplantıyı hem de bizzat Geçit bölgesinde devam eden hummalı çalışmaları değerlendirdi. Emek - Şehir Hastanesi Raylı Sistem Hattı’nın hastaneye kesintisiz ulaşım için büyük önem taşıdığını ancak ihale süreçlerinden kaynaklanan gecikme yaşandığını hatırlatan Başkan Aktaş, "Hattın Mudanya karayolu üzerinden geçen bölümü için mecburen trafik akışında düzenlemeye gittik. Vatandaşlarımızın ulaşımda mağduriyet yaşamamaları için Mudanya gidiş istikametinde Geçit bölgesine alternatif bir çevre yolu da kazandırmış olduk. Bugün yaptığımız çalışmalarda gördük ki Mudanya yolu üzerindeki raylı sistem yatırımı tamamlanmış. Asfaltlama ve yol düzenleme çalışmaları da hızla devam ediyor. İnşallah pazartesi gününden itibaren hiçbir aktarmaya gerek kalmadan hem gidiş hem de geliş istikametinde yolu ulaşıma açmış olacağız. İlerleyen süreçte her iki istikamette de bir şerit karayolu ve bazı bölgelerde bir şerit de parklanma olacak şekilde karayolu imalatlar tamamlanacak" dedi.