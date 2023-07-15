Mudanyalı çiftçiye tam destek

Bursa’nın Mudanya ilçesi Çayönü Kooperatifine biçer döver teslimiyle birlikte buğday hasadı yapıldı.

Bursa İl Tarım Müdürü Hamit Aygül, "Yaşanan kuraklık, savaşlar, ekonomik kriz, pandemi ve artan nüfus gibi etkenler buğday üretimini ve arz güvenliğini tehdit etmektedir. Pandemi ile birlikte değişen dünya dengesi beraberinde ekonominin bozulmasına ve lojistik sorunlara neden olmuştur. Ayrıca buğday merkezlerinden birinde yaşanan savaş buğdayın arzına yönelik ciddi tehlike oluşturmuş ve hala olumsuz etkisi devam etmektedir. Bu sebeple ülkelerin buğday üretimi açısından yeterli olmak ve stoklarında yeterince buğday bulundurmaları stratejik öneme sahip olmuştur’’ dedi.

Buğday hasat töreninde konuşan AK Parti Mudanya ilçe Başkanı Orhan Samast, "Devletimiz dün olduğu gibi bugün de çiftçimizin yanındadır. Bugün burada kooperatifimize teslim edilecek biçer döverlerin yüzde 75’i Tarımsal ve Kırsal Kalkınma Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından hibe olarak verilmiş olup, bunun yanı sıra çiftçilerimiz gübre, mazot ve ekipman desteklerinde düzenli olarak devletimiz tarafından yapılmaktadır" dedi.

Çiftçiler ise desteklerinden dolayı hükümete teşekkür ettiler