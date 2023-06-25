Mudanyalı kahraman Şükrü Çavuş törenle anıldı

Mudanya’nın İngilizler tarafından işgali sırasında 25 Haziran 1920 tarihinde bağımsızlığa giden yolu açan Kahraman Şükrü Çavuş ve silah arkadaşları, şehit edilişlerinin 103. yılında İskele Meydanı Şehitlik önünde düzenlenen törenle anıldı.

Mudanyalı Kahraman Şükrü Çavuş ve silah arkadaşları, şehit edilişlerinin 103. yılında İskele Meydanı Şehitlik önünde Mudanya Belediyesi tarafından düzenlenen törenle anıldı.Törene Mudanya Kaymakamı Ayhan Terzi, Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz’ın yanı sıra siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Mudanya İlçe Bandosu eşliğinde saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende konuşan Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, 103 yıl önce emperyalist güçlerin Mudanya’yı işgali sırasında Mudanyalı gençlerin gözünü kırpmadan canlarını verdiğini dile getirdi.

Her bir yurttaşın Çanakkale ve Anıtkabir’i gezmesi ve görmesi gerektiğini ifade eden Türkyılmaz, “Bu topraklar nasıl vatan olmuş oraları gezerek görmemiz gerekiyor. Bizlerde geçmişimizi asla unutmayacağız. Atamıza ve şehitlerimize olan minnet ve şükran duygularımızı her zaman dile getireceğiz. Bizlerde onlar gibi bu vatan için canımızı seve seve feda etmeye hazırız” diye konuştu.Konuşmaların ardından katılımcılar Şükrü Çavuş heykeline karanfil bıraktı. Anma töreni çerçevesinde öğle namazında Mudanya Belediyesi tarafından şehitlerin ruhuna mevlid okutularak, lokma ikramı gerçekleştirildi.