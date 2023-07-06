Müdür Akmeşe'de LGS açıklaması

Yalova İl Milli Eğitim Müdürü Halik İbrahim Akmeşe, Liselere Geçiş Sınavı (LGS) ve tercih süreci hakkında açıklamalarda bulundu.

Akmeşe, yaptığı yazılı açıklamada, (LGS) sınavının çocukların hayatlarında sadece liseye girmelerinde aracı olan bir uygulama olduğunu hatırlattı. Sınavın Bir sıralama veya en başarılıları belirleme gibi gayesi olmayan sadece öğrencilerin ortaöğretim kurumuna yerleştirirken yapılan bir derecelendirme olduğuna vurgu yapan Akmeşe, şunları kaydetti:

“Ailelerimiz de bu sınavı çocuklarımızın hayatında en önemli yere koymamalıdır. Bakanlığımız yıl boyunca yayımlanan örnek sorularla hem öğretmenlerimizin hem öğrencilerimizin hem de ailelerimizin yanlarında olarak çocuklarımızı bu sürece en iyi şekilde hazırlamaya çalışmıştır. Bakanlığımızın yayımladığı örnek sorularla paralel olan merkezi sınav uygulaması 4 Haziran 2023 tarihinde ülkemiz genelinde 81 ilde gerçekleştirilmiştir. Uygulama süreci 8. sınıf eğitim programlarının 1. dönem kazanımları dikkate alınarak gerçekleştirilmiştir. İlimiz düzeyinde 2022-2023 eğitim öğretim yılında 3 bin 316 öğrencimiz sınava katılmış ve sınava katılım oranı yüzde 87 olarak gerçekleşmiştir. Liselere geçiş sınavı sonuçlarına göre tercih sürecinde Yalova il Milli Eğitim Müdürlüğü olarak Rehberlik Araştırma Merkezimiz ve ortaokullardaki rehber öğretmenlerimiz ile birlikte öğrencilerimizin yanlarında olacağız. Rehberlik Araştırma Merkezimiz ve ortaokullarımızda tercih danışma merkezleri oluşturulmuş olup, velilerimiz ve öğrencilerimiz randevu olarak okul tercihlerini merkezlerimiz aracılığı ile yapabileceklerdir. Sınavları nasıl geçmiş olursa olsun önemli olan sınavın sonucu değil, ailelerin ve çocuklarımızın verdikleri emektir.”

500 tam puan alan öğrencilerle Vali Erol’a ziyaret

Öte yandan Müdür Akmeşe, LGS’de 500 tam puan alarak Türkiye 1’incisi olan Semra Özel ve Ömer Faruk Güneş’e başarılarından hediye takdim etti. Akmeşe ardından öğrencilerle Vali Muammer Erol’u makamında ziyaret etti. Vali Erol de öğrencileri ödüllendirirken rehberlik eden öğretmen ve ailelere de teşekkür etti.