Müdür Akmeşe'den LGS açıklaması

İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Akmeşe, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına ilişkin bilgilendirmede bulundu.

Akmeşe, 4 Haziran 2023 Pazar günü LGS merkezî sınavının saat 09.30’da başlayacağını söyledi. Yalova’da 3 bin 795 öğrencinin 65 okulda 251 salonda sınava gireceğini anlatan Akmeşe, “Bina sorumlusu, salon başkanı ve gözetmen olarak 502 öğretmenimiz görev yapacaktır. Ayrıca sınav güvenliğini sağlamak üzere 195 kolluk kuvveti, emniyet görevlisi ve koordinasyon kurulu amirleriyle yaklaşık 210 emniyet mensubumuz da görevli olacaktır. Merkez ve ilçe okullarımızda sınav günü için hazırlıklar tamamlanarak gerekli önlemler alınmıştır. Ayrıca okullarımızda LGS’ye ilişkin bilgilendirme çalışmaları okul rehber öğretmenlerince gerçekleştirilmektedir. Sınavlara katılacak öğrenciler arasında görme ve işitme yetersizliği bulunanlar için Bakanlığımız tarafından geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da kılavuzlar mevcut olacaktır” dedi.

Görevli öğretmenlerin görme ve işitme yetersizliği olan öğrencilerin yetersizlik durumuna göre sesli ve işaret diliyle anlatımla rehberlik edeceğini söyleyen Akmeşe, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“İki oturum halinde gerçekleştirilecek ve çoktan seçmeli 90 sorudan oluşacak Liselere Geçiş Sistemi Sınavının birinci oturumu 09.30’da, ikinci oturumu 11.30’da başlayacaktır. Sınav sonuçları, daha sonra açıklanacak olan tarihte Milli Eğitim Bakanlığının www.meb.gov.tr internet adresinden açıklanacak ve sonuç belgeleri adaylara posta yoluyla gönderilmeyecektir. Kaygı, mutluluk, öfke, üzüntü gibi her insanda var olan ve yaşanması gereken bir duygudur. Sınav kaygısı ve heyecan da belli bir düzeyde yaşanması gereken bir durumdur. Çünkü her insan kendisi için önemli olan konularda ve durumlarda heyecanlanır. Bu nedenle heyecanınızı yaşamak için kendinize izin verin. Eğitim hayatınızın birçok aşamasında karşınıza çıkacak sınavlar olacağını unutmadan bunun da onlardan sadece biri olduğunu hatırlayın. Ayrıca bu son birkaç gün yürümeye, arkadaşlarınızla vakit geçirmeye ve sınav günü zinde olabilmek için sağlıklı beslenmeye ve yeterince uyumaya dikkat edin. Tüm öğrencilerimize sınavda başarılar, görevli öğretmenlerimize kolaylıklar diliyorum.”