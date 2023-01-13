Müdür Akyol öğretmenlere ders verdi

Bilecik Merkez Öğretmenevi'nde aday öğretmenlere yönelik ders düzenlenirken, İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol öğretmenlere ders verdi.

Müdür Akyol öğretmenlere ders verdi
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Bilecik Merkez Öğretmenevi’nde aday öğretmenlere yönelik ders düzenlenirken, İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol öğretmenlere ders verdi.

Müdür Akyol, öğretmenevinde öğretmenlere yönelik verdiği derste katılımcılarla tek tek tanışıp bir süre sohbet etti. Derste, öğretmenlik mesleğinin önemi ve amaçlarına denildi, hedeflenen ders kazanımlarının verilmesinin yanında öğrencilere her hal ve harekette doğru rol model olunması gerektiğine ve bu mesleğin gönül işi olduğuna vurgu yapan Müdür Akyol, çalışmalarından dolayı öğretmenlere teşekkür edip çalışma hayatlarında muvaffakiyetler diledi.