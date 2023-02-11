Müdür Başyiğit, Altıntaş HEM'de deprem bölgesi için hazırlanan ürünleri inceledi

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, Altıntaş Halk Eğitim Merkezi tarafından deprem bölgesindeki vatandaşlar için hazırlanan ürünleri inceledi.

Altıntaş ilçesinde yapılan İlçe Milli Eğitim Müdürleri toplantısına katılan İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit ve İlçe Milli Eğitim Müdürleri Belediye Başkanı Arif Teke’yi makamında ziyaret etti. Ziyarette ilçedeki deprem bölgesine yardım faaliyetleri değerlendirildi. Belediye Başkanı Arif Teke, ziyaretlerinden dolayı Müdür Hasan Başyiğit ve İlçe Milli Eğitim Müdürlerine teşekkür etti.

Müdür Başyiğit, daha sonra Altıntaş Halk Eğitim Merkezi tarafından deprem bölgesindeki vatandaşlar için hazırlanan ürünleri inceleyerek, emeği geçenlere teşekkür etti.