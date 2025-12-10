- Haberler
Müdür Damat'tan Selimpaşa BİST Turizm MTAL'e Ziyaret Mesleki eğitimde uygulama temelli model yerinde değerlendirildi.
İlçe Millî Eğitim Müdürü İbrahim Hakkı Damat, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin uygulama temelli mesleki eğitim vizyonu doğrultusunda Selimpaşa Borsa İstanbul Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti. Ziyarette Okul Müdürü Müfit Uzman da yer aldı.
Öğrencilerin mutfak uygulamalarını inceledi
Mutfak atölyelerinde yürütülen uygulamalı eğitimleri gözlemleyen Damat, öğrencilerin edindiği mesleki becerilerden duyduğu memnuniyeti ifade etti. Mesleki eğitimin sektör beklentilerine uygun olarak ilerlemesinin önemine dikkat çekti.
Başarılarına övgü
Ulusal çapta elde edilen derecelerle okulun alanında öncü konumda olduğunu belirten Müdür Damat, okul idaresini ve öğretmenleri tebrik ederek başarılarının devamını diledi.
Ziyaret, eğitim kadrosuyla yapılan değerlendirmelerin ardından çekilen hatıra fotoğrafı ile tamamlandı.