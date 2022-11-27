Müdür Damkacı'ya başsağlığı için gittiler

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım ve Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman, Bilecik İl Sağlık Müdürü Ferhat Damkacı’ya başsağlığı ziyaretinde bulundu.

Bilecik İl Sağlık Müdürü Ferhat Damkacı’nın babası, geçtiğimiz günlerde yaşanan trafik kazası sonucu vefat etmişti. Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman, Bilecik AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Mutlu Selen Haşit, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Karadayı ve AK Parti İlçe Başkanı Nail Öztürk, Müdür Damkacı’ya başsağlığı ziyaretinde bulundu. Heyet, Müdür Damkacı ile bir süre sohbet ederek başsağlığında bulundu. Merhuma Allah’tan rahmet dileyen AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, “Ebediyete intikal eden amcamıza Rabbim rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Geride kalan yakınlarına da sabırlar versin inşallah” dedi.