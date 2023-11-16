Müdür Gözüm, Altınova'da muhtarlarla bir araya geldi.

Yalova İl Emniyet Müdürü Salih Gözüm, Altınova ilçesi merkez mahalle muhtarları ile bir araya gelerek bölgeleri hakkında bilgi aldı.

Gözüm, Altınova Belediyesi hizmet binasındaki odalarında muhtarlarla bir araya geldi. Gözüm’e İlçe Emniyet Müdürü Kürşat Seçer de eşlik etti. Müdür Gözüm, Cumhuriyet Mahalle Muhtarı Erdal Kurt, Hürriyet Mahalle Muhtarı Recep Akyıldız, Hersek Köyü Mahalle Muhtarı Vedat Gencebay ve emniyet mensuplarınca karşılandı.

Önerileri dinledi

Yalova Emniyet Müdürlüğü sorumluluk sahalarındaki emniyet güçlerinin yaptığı çalışmalar hakkında muhtarlara bilgilendirme yapan Gözüm, Emniyet Müdürlüğü ve muhtarlar arasındaki koordinasyonun sağlanması noktasında mahalle muhtarlarının görüş ve önerilerini dinledi. Gözüm, yaptığı konuşmada, “Vatandaşımızın huzuru ve güvenliği için mahallelerdeki gözümüz kulağımız olan muhtarlarımıza büyük sorumluluk düşmekte. Emniyetimiz ile muhtarlarımız sürekli iş birliği içerisinde çalışmalar yürütüyor” ifadelerini kullandı.

Altınova’da muhtarlarla koordineli bir şekilde çalıştıklarını ifade eden İlçe Emniyet Müdürü Kürşat Seçer de, “Muhtarlarımız, vatandaşlarımız ile aramızda köprü vazifesi görüyor. Muhtarlarımız, fedakârlık ve sevgi gerektiren bu zor görevi büyük bir özveri ile yerine getirmektedirler. Tüm mahalle muhtarlarımızla devamlı iletişim halindeyiz. İstişare kültürüne dayalı hizmet anlayışımızla Altınova’mızın asayiş ve güvenlik yönünden daha huzurlu bir şehir olması için muhtarlarımızla birlikte işbirliği içinde çalışmaya devam ediyoruz” diye konuştu.