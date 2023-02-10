Mudurnu ilçesinden 6 kamyon odun yardımı gönderildi

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde vatandaşlar kendi imkanlarıyla çuvalların içerisine doldurduğu 6 kamyon odunu AFAD koordinesinde deprem bölgesine gönderdi.

Mudurnu ilçesinden 6 kamyon odun yardımı gönderildi
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta

Bolu’nun Mudurnu ilçesinde vatandaşlar kendi imkanlarıyla çuvalların içerisine doldurduğu 6 kamyon odunu AFAD koordinesinde deprem bölgesine gönderdi.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremin ardından yardım seferberliği devam ediyor. Bu çerçevede Mudurnu ilçesinde bir araya gelen vatandaşlar, kendi imkanlarıyla çuvallara doldurdukları odunları, yardım toplama noktasına getirdi. Burada kamyonlara yüklenen odunlar, AFAD koordinesinde deprem bölgesine ulaştırılmak üzere yola çıktı.