Müftü Erhun'dan 'Ramazan ayının' mesajı

Bilecik İl Müftüsü Ali Erhun, Ramazan ayı için mesaj yayımladı.

Müftü Ali Erhun, Diyanet İşleri Başkanlığımız’da bu yıl Ramazan ayının temasını ‘Ramazan ve Ahiret Bilinci’ olarak belirtildiğini söyledi. Erhun, "Cennet kapıları açan, cehennem kapılarını kapatıp şeytanların azgınlarını bağlayan, kendisinden önceki on bir ayın günahlarını bağışlayan, ayların efendisi olan r amazan ayına, bizleri bir kez daha kavuşturan çok merhametli rabbimize hamt ve şükürler olsun. İnsanlara yol gösteren, doğru ile eğriyi ayıran, her bir ayeti ile gönüllere nur katan, rabbin bize hitabı olan Kur’an-ı Azîmü’ş-Şân’ın indirildiği, cüz okunup mukabele edildiği, hafızalarda ilmek ilmek işlendiği ay olan, bereketi, mağfireti, rahmeti katlanan ramazan ayı, Kur’an denizinden inciler çıkarma ayıdır. Sahuru, orucu, iftarı, teravihi ve mukabelesiyle hayatımıza sayısız güzellik katan ramazan ayı, kalplerimizde, evlerimizde ve tüm yeryüzünde eşsiz bir manevi atmosfer oluşturmaktadır. Bu ayda ifa edilen zekât, fitre, ikram, infak ve sadakalarla Müslümanlar arasında paylaşma ve dayanışma bilinci güçlenmekte, kardeşlik ve dostluk duyguları daha da pekişmektedir. Diyanet İşleri Başkanlığımızda bu yıl Ramazan ayının temasını ‘Ramazan ve Ahiret Bilinci’ olarak belirlemiştir. Bu ay boyunca yapacağımız tüm etkinlik ve çalışmalar bu tema çerçevesinde gerçekleştirilecek. Yaptığımız bütün ibadetlerimiz; camilerimizi şenlendireceğimiz teravihlerimiz, mukabelelerimiz, sahurlarımız, zekâtlarımız, fitrelerimiz, sadakalarımız, iftar sofralarımızda bölüştüğümüz lokmalarımız ve Allah rızası için yaptığımız bütün amellerimizin doğruluk ve istikamet üzere olması gerekir.

Bu duygu ve düşüncelerle mübarek ramazan ayının birlik ve beraberliğimizin pekişmesine, gönül ve ümmet coğrafyamıza hayırlar getirmesine vesile olmasını diler, başta siz hemşerilerim olmak üzere bütün İslam âleminin ramazan ayını tebrik ederim’’ dedi.