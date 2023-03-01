Müftü Erhun depremzede ailelerle bir araya geldi

Bilecik İl Müftüsü Ali Erhun, Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Bilecik Şubesi evlerine yerleştirilen depremzede aileler ile bir araya geldi.

Türkiey’yi derinden etkileyen ve asrın felaketi olarak nitelendirilen 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde meydana gelen depremler sonrasında açılan yaralar sarılmaya başlandı. Depremlerden evleri zarar gören ve tahliye edilen on binlerce afetzede, Türkiye’nin farklı illerinde misafir ediliyor. Depremzedelerin yerleştirildiği yerler arasında Bilecik’e gelen misafir iki aileyi, Bilecik İl Müftülüğü karşılayarak TDV Bilecik Şubesi evlerine yerleştirdi.

Başta İl Müftüsü Ali Erhun olmak üzere, Bilecik İl Müftü Yardımcısı Aysel Hacıömeroğlu ile müftülükçe görevlendirilen manevi destek ekipleri tarafından depremzede vatandaşlara yönelik ziyaretler düzenlendi. TDV Bilecik Şubesi Evlerine yerleştirilen afetzedeleri ziyaret eden İl Müftüsü Ali Erhun, “Geçmiş olsun, milletimizin başı sağ olsun. Depremde vefat eden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralı olanlara rabbimden şifa, sizlere de sabrı cemil diliyorum. İl müftülüğü olarak depremzedelere her zaman destek olacağız” dedi.

“Sizin imtihanınız sabır bizimkisi kardeşlik görevi”

Müftü Erhun konuşmasının devamında, “İmtihandayız. Sizin sabır imtihanınız bizim kardeşlik görevi imtihanımız var. Bizlere düşen isyan etmeden rabbimizden gelene rıza göstermektir. Zira Sevgili Peygamberimiz bir hadisinde şöyle buyurmaktadır ‘Müminin durumu ne hoştur. Her hali kendisi için hayırlıdır. Bu durum yalnız mümine mahsustur. Başına sevinecek bir hal geldiğinde şükreder, bu onun için hayır olur’ o halde, müminin olarak bizler Rabbimize dayanarak, kendine güvenerek ve kardeşlerimizle yardımlaşarak zorlukları aşabileceğimizi unutmayalım" ifadelerini kullandı.