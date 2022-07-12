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Müftü Sağlam'dan Yaz Kuran Kurslarına ziyaret

Diyanet İşleri Başkanlığınca bu yıl düzenlenen Yaz Kuran Kursları 27 Haziran 2022 itibariyle başlamıştı. İlçe Müftüsü İsa Sağlam, 2022 yılı Yaz Kur'an Kurslarında eğitimlerine devem eden öğrencileri Kiptaş Camii'nde ziyaret etti.

Müftü Sağlam'dan Yaz Kuran Kurslarına ziyaret
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Yaz Kur'an Kursundaki öğrencilere Elif-Ba ve Yaz Kur'an Kurs Kitapları veriliyor. İlçe Müftüsü Sağlam “Yaz Kuran Kursu eğitiminin önemini ve geleceğimiz olan çocuklarımızın değerlerine, mukaddesatına ve dinine bağlı nesiller olması yolunda camiler ve Kur'an Kurslarında eğitim verildiğini” belirtti. 
Müftü Sağlam Öğrenci ve Yaz Kur'an Kurslarında görev alan personele başarılar diledi.

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