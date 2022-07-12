Müftü Sağlam'dan Yaz Kuran Kurslarına ziyaret

Yaz Kur'an Kursundaki öğrencilere Elif-Ba ve Yaz Kur'an Kurs Kitapları veriliyor. İlçe Müftüsü Sağlam “Yaz Kuran Kursu eğitiminin önemini ve geleceğimiz olan çocuklarımızın değerlerine, mukaddesatına ve dinine bağlı nesiller olması yolunda camiler ve Kur'an Kurslarında eğitim verildiğini” belirtti.

Müftü Sağlam Öğrenci ve Yaz Kur'an Kurslarında görev alan personele başarılar diledi.