Müftü Sürgeç Manyas'ta Filistin için dua istedi

Balıkesir İl Müftüsü Celal Sürgeç, Manyaslı din görevlileri ile bir toplantı yaptı. Müftü Sürgeç Manyas’ta Filistin halkı için dua istedi.

Balıkesir Müftüsü Celal Sürgeç, Manyas Müftülük konferans salonunda din görevlileri ile bir değerlendirme toplantısı yaptı. Sürgeç, Merkez Çarşı Camisinde kıldığı namaz sonrası ise camide bulunan vatandaşlara kısa bir konuşma yaptı. "Elimiz, gücümüz yettiğince, dualarımızla kardeşlerimiz yanında olacağız. Hazreti İbrahim’in ateşine karıncanın su taşıması gibi, bizlerde onlara dualarımızla yanlarında olduğumuzu hissettirmemiz lazım. Rabbim zalimlerin şerrinden korusun, dua edelim inşallah! Allah, birliğimizi, dirliğimizi daim eylesin" dedi.

Sürgeç, gençlerin uyuşturucu ve yasaklı maddelere karşı uyanık olmalarını ailelerin bu konuda duyarlı olmaya davet etti. Sürgeç daha sonra bir süre camide ki vatandaşlarla sohbet etti. Celal Sürgeç’e Manyas ilçe müftüsü Abdullah Bostan eşlik etti.