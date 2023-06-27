Müftü Uzun'un acı günü

Bursa Osmangazi İlçe Müftüsü Mehmet Uzun'un vefat eden annesi Seher Uzun dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

Müftü Uzun'un acı günü
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Silivri Kariyer

Bursa Osmangazi İlçe Müftüsü Mehmet Uzun’un vefat eden annesi Seher Uzun dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

Bursa Osmangazi İlçe Müftüsü Mehmet Uzun’un 84 yaşındaki annesi hayatını kaybetti. Ulucami’de kılınan cenaze namazına Osmangazi Kaymakamı Ali Partal, Belediye Başkanı Mustafa Dündar, diyanet camiası, ailesi ve sevenleri katıldı. 8 çocuk annesi Seher Uzun’un cenazesi daha sonra Rize’de dualarla toprağa verildi.

Müftü Uzun taziyeleri kabul etti.