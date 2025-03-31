Müftüden Tepki Çeken Paylaşım: Volkan Konak'ın Ardından Şok Sözler

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde verdiği konser sırasında fenalaşarak hayatını kaybeden Karadeniz müziğinin usta ismi Volkan Konak’ın ani vefatı, sanat camiası ve sevenleri arasında derin bir üzüntüye neden oldu. Birçok sanatçı taziye mesajları yayınlarken, İstanbul Çatalca İlçe Müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu’nun sosyal medyada yaptığı çirkin paylaşım kamuoyunda büyük tepki topladı.

“Sahnede gebermiş” ifadesi infial yarattı

Müftü Ahmet Mehmetalioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Volkan Konak için “Sahnede gebermiş. Şimdi bize soracaklar; nasıl bilirdiniz? Cevabımız bu. Böyle bilirdik. Bizim için içen bizim için yanar da elbet.” ifadelerini kullandı. Bu sözler kısa sürede sosyal medyada yayıldı ve çok sayıda vatandaş tarafından büyük bir saygısızlık olarak değerlendirildi.

Tepkiler çığ gibi büyüyor

Kamu görevi yürüten bir müftünün, hayatını kaybetmiş bir sanatçı hakkında bu denli ağır ve küçültücü bir dil kullanması sosyal medyada infial yarattı. Kullanıcılar, Diyanet İşleri Başkanlığı’na ve ilgili makamlara seslenerek Mehmetalioğlu hakkında işlem yapılmasını talep etti.

Kamuoyu açıklama bekliyor

Henüz resmi bir açıklama yapılmazken, olayın büyümesi üzerine Çatalca Müftüsü'nün paylaşımını hala kaldırmadığı görüldü. Sanatçının sevenleri ve kamuoyu, vefat eden bir kişi hakkında kullanılan bu dilin kabul edilemez olduğunu vurgularken, yetkililerden acilen açıklama bekleniyor.

