Müftülük, semt pazarında depremzedeler yararına tezgah açtı

Ergene İlçe Müftülüğü, ilçedeki Sağlık Mahallesi’nde kurulan semt pazarında depremzedeler yararına tezgah açarak satış gerçekleştirdi. Etkinliğe, Ergene Kaymakamı Mehmet Emin Taşçı da katıldı.

6 Şubat 2023 tarihinde merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, sadece Kahramanmaraş değil çevresindeki illeri de etkileyen deprem felaketinin yaralarını sarmak için herkes elini taşın altına koyuyor.

Depremden etkilenen vatandaşların yararlarını sarmak ve insani yardımda bulunmak amacıyla Ergene İlçe Müftülüğünce Sağlık Mahallesi pazar yerinde etkinlik düzenlendi. Ergene Kaymakamı Mehmet Emin Taşçı’nın da katıldığı etkinliğe vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Düzenlenen programdan elde edilecek olan gelir, depremzedeler yararına kullanılacak.