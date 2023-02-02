Müge Anlı'da aranan kayıp kuzenlerle ilgili sıcak gelişme

Müge Anlı’da aranan 25 yaşındaki kuzenler M.Y. ve O. Y.’nin kaybolmalarına ilişkin Elazığ’da düğmeye basıldı.

İki kuzenin şüpheli kaybına yönelik bu sabah Elazığ’da düzenlenen şafak operasyonu kapsamında; aile üyeleri gözaltına alındı. Operasyonun İstanbul ayağında ise kayıp kuzenlerden O. Y.’nin annesi H. Y., Müge Anlı’nın canlı yayınında, Elazığ Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı. Arkeoloji son sınıf öğrencisi 25 yaşındaki M. Y., henüz 17 günlük evliyken 22 Ocak Pazar günü; ondan bir gün sonra da kuzeni O. Y. kayıplara karıştı. M. Y.’den 12 gündür, kuzeni O. Y.’den ise 11 gündür haber alınamıyor.

Şafak operasyonu düzenlendi

Müge Anlı’da aranan kayıp kuzenlerin şüpheli kaybına yönelik olarak Elazığ’da sabahın erken saatlerinde hareketlilik başladı. Elazığ İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliğinin düzenlediği şafak operasyonuyla, Elazığ Kovancılar’a bağlı Sürekli Köyü’nde yaşayan kayıp M. Y.’nin eşi N. Y’nin şüpheli aile üyeleri gözaltına alındı. Elazığ Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Kovancılar İlçe Jandarma Komutanlığı ve Elazığ Il Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Özel Harekât Şube Müdürlüğü ekipleri de operasyona destek verdi.

Canlı yayında gözaltı

Eş zamanlı olarak yürütülen operasyon kapsamında, Elaziğ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne Bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri kayıp kuzenlerden O. Y.’nin annesi H. Y’i Müge Anlı’nın canlı yayında gözaltına aldı.

Gözaltına alındığı sırada gözyaşları içinde konuşan H. Y., “Oğlumun da yeğenimin de yaşadığını düşünmüyorum. İkisini de ortadan kaldırdılar” dedi.

Köydeki evler, ahırlar didik edildi

Sabah saat 06.00 sularında gerçekleşen operasyon kapsamında Elazığ Kovancılar’a bağlı Sürekli Köyü’ndeki evler ve ahırlar didik didik arandı. Gözaltına alınan isimlerden biri de kayıp M. Y.’ye, ölüm tehditlerinde bulunan kayınpederi L. Y.’ydi. Operasyon sırasında L. Y.’nin dört katli evi arandı. Evde bulunan telefonlara da el konuldu.

Sabah başlayan sorgu işlemleri sürüyor.