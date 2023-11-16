Müge Anlı'da şüpheli kadın kaybı

Müge Anlı’da 6 yıl önce şüpheli şekilde ortadan kaybolan kadın aranıyor. Kayıp kadının sevgilisi olduğu belirtilen H.B.’nın açıklamaları şoke etti.

Müge Anlı programında aktarılanlara göre 20 yıllık evliliğini, 2010 yılında noktalayan iki çocuk annesi N.Y. (48), boşanma aşamasında olduğu 2006 yılında, erkek arkadaşı H.B. (48) ile Antalya’da, nikahsız birliktelik yaşamaya başladı. Genç kadın, 2017 yılında şüpheli şekilde ortadan kayboldu.

Araştırmacı gazeteci Müge Anlı’nın kapısını çalan kayıp kadının sevgilisi Hamsin Ballı, 2017 yılında, tam tarihini hatırlayamadığı bir gün sevgilisi N.Y.’nin kardeşi olduğunu söyleyip ‘Aşkım’ diyerek hitap ettiği bir kişiyle balkonda bir telefon görüşmesi yaptığını, o görüşmenin ardından evden ayrıldığını, aynı gün akşam saatlerinde kendisini arayan sevgilisinin ’Beni kurtar’ diyerek yardım istediğini, o sırada, sevgilisinin elinden telefonu alan F. A. isimli şahsın kendisine küfürler edip telefonu kapattığını, o günden sonra kadından haber alınamadığını söyledi.

Tam 6 yıldır sevgilisi N.Y.’nin yaşadığına dair hiçbir belirti olmadığını kaydeden H.B., sevgilisinin F.A. isimli şahıs tarafından darbedildiğini, gasp edildiğini hatta istismar edilip şantaja uğradığını, bu yüzden sevgilisinin kaybından F.A.’yı sorumlu tuttuğunu iddia etti.

Kayıp dosyasıyla ilgili ulaştığı çarpıcı bilgileri aktaran araştırmacı gazeteci Müge Anlı, F.A. isimli şahsın, kayıp N.Y.’yi gasp ettiği gün yapılan üst aramasında üzerinden, N.Y.’ye ait takılar, uygunsuz fotoğrafların olduğu telefon ve birkaç adet lolipop şeker çıktığını, yapılan inceleme sonucu; 2006 yılına ait bir çocuk istismar olayının şikayet dosyasında, F.A.’nın üzerinde çıkan lolipop şekere benzer bir lolipop şekerden bahsedildiğini ve istismara uğrayan mağdur çocuğun verdiği eşkalin F.A. ile eşleştiğini söyledi.

En son F.A. ile görüldü

Müge Anlı’nın edindiği bilgilere göre kayıp N.Y.’nin 21 Ekim 2017 tarihinde, Antalya’dan Sakarya’ya gittiği, yolculuğu esnasında da kendisine istismarda bulunup şantaj yaptığı iddia edilen F.A. ile sık sık görüştüğü, Sakarya’ya gittikten 4 gün sonra yani 25 Ekim 2017 tarihinde telefonunun kapandığı, aynı tarihlerde, F.A.’nın da o bölgede olduğu belirlendi.