Müge Anlı, Nevrigül Alan'ın şüpheli ölümüyle ilgili bir ihbarcıya ulaştı

Nevrigül Alan’ın şüpheli ölümünün ardından araştırmacı gazeteci Müge Anlı, Nevrigül Alan’ın kız kardeşi N.T. ve erkek arkadaşı olduğu iddia edilen D. A. ile ilgili çarpıcı iddiada bulunan ihbarcıya ulaştı.

2 Eylül Cumartesi günü, Bursa Gemlik’te kaybolan iki çocuk annesi Nevrigül Alan, kaybının 47. gününde, 18 Ekim Çarşamba günü, ağacı asılı halde ölü bulundu. Cenazesine, en son telefonda görüştüğü, erkek arkadaşı olduğu iddia edilen D. A.’nın işaret ettiği zeytinlik alanda ulaşılan Nevrigül Alan’ın cinayete kurban gittiği, ölümüne intihar süsü verildiği değerlendiriliyor.

Talihsiz kadının ölümündeki sır perdesini aralamaya çalışan araştırmacı gazeteci Müge Anlı, Nevrigül Alan’ın kız kardeşi N. T. ve erkek arkadaşı olduğu iddia edilen D. A. ile ilgili çarpıcı bir iddiada bulunan ihbarcıya ulaştı.

Bir arkadaşından edindiği iddiayı aktaran ihbarcı, Nevrigül Alan’ın erkek arkadaşı olduğu söylenen D. A.’nın, talihsiz kadının kız kardeşi N. T. ile de ilişkisinin olduğunu, Nevrigül’ün kaybolmadan 1 hafta önce bu durumu fark edip olay çıkardığını, kız kardeşi N. T. için “Onu geberteceğim. Eli kolu elimde kalacak” dediğini, Nevrigül’ü bu olaydan sonra D. A’nın ortadan kaldırdığını, kız kardeş N. T’nin de her şeyi bilip ablasının eşi R. A’yı işaret ederek hedef şaşırtmaya çalıştığını düşündüğünü iddia etti.

“Nevrigül’e kin besleyip ölmesini istiyordu”

Nevrigül Alan’ın kız kardeşi N. T., iddiayı reddederken yayına bağlanan ihbarcıların açıklamaları ise şok üstüne şok etkisi yaptı. Canlı yayına bağlanan Nevrigül Alan’ın en yakın arkadaşı B., “N.T., ablası Nevrigül’e kin besleyip ölmesini istiyordu. Nevrigül kaybolunca N.T. garip davranmaya başlamıştı. N.T. bana korktuğunu da söylemişti. Neden korktuğunu sorduğumda “Ortaya çıkacaklardan korkuyorum” demişti” şeklinde konuştu.

Nevrigül Alan ve N. T.’nin yengeleri C. T. ise “Nevrigül, kaybolmadan 1 gün önce evime geldi. Bana, ‘N. T’yi gözümün önünde öldürseler de dönüp bakmam. Ben artık ondan nefret ediyorum, sevmiyorum’ dedi” sözleriyle herkesi şoke etti.