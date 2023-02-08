Muğla ADAK&SAR gönüllüleri deprem bölgesine hareket etti

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 şiddetindeki deprem sonrası gönüllü ekipler arama kurtarma çalışmalarına yardımcı olabilmek için Türkiye’nin birçok bölgesinden deprem bölgesine gitmeye devam ediyor.

Muğla ADAK&SAR Arama Kurtarma Derneği üyesi Muğla ve Aydın illerindeki gönüllülerden oluşan 40 kişilik bir ekip Muğla’dan deprem bölgesine hareket etti. AFAD gönüllüsü olarak Muğla’dan hareket eden ekip içinde sağlıkçı, elektrikçi, operatör ve arama kurtarma gönüllüleri bulunuyor.