Muğla'da kadınlar depremin yaralarını sarmak için el ele verdi

Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde, Muğla Olgunlaşma Enstitüsü ile Muğla genelindeki köy yaşam merkezleri ve halk eğitimi merkezlerinde çalışan usta öğreticiler ve kursiyerler, afetzedelerin acil ihtiyaçlarını gidermek için el ele tek yürek oldu.

Muğla Olgunlaşma Enstitüsünde, 30 usta öğretici dikim atölyelerinde polar kumaştan battaniyeler, eşofman takımları, pançolar vb. giyim ürünleri dikiyor; depremzede çocuklar için moral kaynağı olması adına örgü ve pelüş oyuncaklar üretiyor.

Aynı zamanda dokuma tezgahlarında kışlık kalın kumaş dokuması yapıyorlar. Üretilen ürünler, Muğla Valiliği koordinesinde hazırlanan yardım tırıyla deprem bölgesine gönderildi ve gönderilmeye devam ediyor.

İl genelinde tüm halk eğitim merkezlerindeki usta öğreticiler ve kursiyerler; battaniye, kaban, panço, pantolon, gömlek, pijama, atkı, bere, eldiven, çorap, patik vb. kıyafetlerin yanında çocuklar için örgü oyuncaklar üretiyor.

Datça ilçesinde köy yaşam merkezlerine dönüştürülerek halk eğitim kursu açılan Çeşme ve Yaka mahallelerindeki okullarda, dikiş atölyeleri kuruldu. Mahalle sakini kadınlar, gönüllü olarak bu atölyelerde kışlık kıyafet dikiyorlar. Hayırseverlerin, öğretmenlerin, usta öğreticilerin bağışlarıyla tedarik edilen malzemelerden gönüllü kadınlar, depremzedeler için atölyelerde var gücüyle çalışıyor.

Üretilen ürünlerle birlikte gıdadan giyim eşyasına, battaniyeden hijyen ürünlerine kadar acil ihtiyaç malzemelerinden oluşan yardım paketleri, deprem bölgesine gönderiliyor.