Muğla'da korkutan yangın

Muğla’nın Menteşe ilçesinde kazan dairesinde çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Menteşe Orhaniye Mahallesi Karabağlar yaylası küme evlerde yanın çıktı. Yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi Menteşe itfaiye amirliğine ait itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile söndürülen yangının kazan dairesinde kıvılcım atması sonucunda çıktığıi öğrenildi.

Yangında her hangi bir can kaybı bulunmazken, yangın ile ilgili soruşturma başlattı.