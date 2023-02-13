Muğla'dan deprem bölgesine ilk giden sağlık ekibi görevini tamamladı

Kahramanmaraş merkezli 7,7 şiddetindeki depremin hemen ardında tüm illerden bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri içinde yer alan Muğla ekibi 8 günlük görevin ardından Muğla’ya döndü.

6 Şubat’ta Muğla’dan deprem bölgesine hareket eden 17ambulans ve 50 personel depremin ilk gününden itibaren gece-gündüz hem yaralılara müdahale etti, hem de sağlık kuruluşlarına yaralı taşıdı.

Bir haftalık görev süresi onunda depremin en sıkıntılı döneminde Hatay’da görev yapan Muğla sağlık ekipleri nöbeti Muğla’dan gelen yeni sağlık ekiplerine devretti.