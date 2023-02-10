Muğla, deprem için tek yürek

Muğla Büyükşehir Belediyesinin merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi olan ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından başlattığı yardım kampanyası devam ediyor.

Yaklaşık 5 gündür devam eden yardım seferberliğinde Muğla Büyükşehir Belediyesi yardım merkezinden toplanan malzemeler deprem bölgesine ulaşmaya devam ediyor. Gönderilen malzemeler Adıyaman, Hatay, Gaziantep, Malatya, Mersin’de ki depremzedelere ulaştırılarak dağıtımı sürüyor.

Deprem bölgesinde yaşanan yıkım nedeniyle vatandaşların temel ihtiyaçlarının karşılanmasına öncelik veren Muğla Büyükşehir Belediyesi yardımları buna göre organize ediyor. Bugüne kadar deprem bölgesine gönderilen yardım malzemelerinin çoğunluğu gıda, giyim ve hijyen paketlerinden oluşurken ayrıca bebek maması, battaniye, ısıtıcı, el feneri, bebek eşyası, yastık, döşek, baza, kedi, köpek maması, ekmek, teknik ekipmanlar ve jeneratör gibi ürünler bulunuyor. Muğla’da toplanan yardımlar Adıyaman, Malatya, Hatay, Gaziantep ve Mersin’in ilçelerinde ekipler tarafından depremzedelere dağıtımı gerçekleştirildi.

168 personel 54 araç deprem bölgesinde

Yaşanan deprem felaketinin ardından Muğla Büyükşehir Belediyesi bölgeleye 168 personel ve 54 araç sevk etti. 54 araç içerisinde 3 arama kurtarma, 2 mobil mutfak, 2 iş makinası, 1 tır çekici, 3 cenaze nakil aracı, 4 arazöz, 12 tır, 20 otobüs, 4 kamyon ve 3 öncü araç bulunuyor. Deprem bölgesinde bulunan Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri enkaz altından bu güne kadar 27 vatandaşı sağ olarak çıkarttı. Büyükşehir Belediyesi ekipleri deprem bölgelerinde çalışmalarına devam ederken bölgeden gelen talepler doğrultusunda yardım malzemelerini göndermeyi sürdürüyor.