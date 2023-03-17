Muhammed Dursun: 'Benim lakabım Iron Man, o kemeri Türkiye'ye getireceğim'

Milli Boksör Muhammed Dursun, 29 Nisan’da Almanya’nın Münih şehrinde şampiyonluk maçına çıkacak. ’Rakibin boyu, kilosu benim için önemli değil’ diyen milli boksör, "Benim lakabım İron Man, o kemeri Türkiye’ye getireceğim" dedi.

Kahramanmaraş merkezli deprem felaketi nedeniyle ertelediği kemer maçına, 29 Nisan’da Almanya’nın Münih kentinde çıkacak olan Milli Boksör Muhammed Dursun, İhlas Haber Ajansı’na yaptığı açıklamada, "Mart ayında Almanya’da bir turnuvam vardı. Ülkemizin yaşadığı deprem felaketinden dolayı müsabakayı ertelemek zorunda kaldık. Şampiyonluk maçına Almanya’nın Münih şehrinde 29 Nisan tarihinde çıkacağım. Şu an tüm hızıyla maça hazırlanıyorum. Sağolsun Ali Çıtak hocam, her zamanki gibi en büyük destekçim. Kendimi çok iyi hissediyorum. Rakibim zorlu bir rakip. Alman eski bir şampiyon. Kendini kanıtlamış bir isim ile dövüşeceğim" şeklinde konuştu.

"İnşallah kemeri alıp Türkiye’ye getireceğiz"

Ertelenen kemer müsabakasında rakibini mağlup ederek Türkiye’ye zaferle dönmek istediğini söyleyen Milli Boksör, "Ben her zaman şunu söylüyorum. Birçok ülkede dövüştüm. Şampiyon da oldum, yenildiğim maçlarım da oldu. Rakibin boyu, kilosu benim için önemli olan unsurlar değil. Hiçbir zaman da öyle olmadı. Benim lakabım ’Iron Man.’ Ben inşallah Almanya’daki müsabakada lakabımın hakkını vereceğim. Kemeri şu an belime takmış gibi hissediyorum. İnşallah alıp Türkiye’ye getireceğiz. Tabii ki bu bir spor müsabakası ve ters bir durum olmaz ise kazanacağım" diye konuştu.

"Türkiye’de sparring yapmakta zorlanıyorum"

Antrenmanlarını tüm hızıyla devam ettirdiğini dile getiren Muhammed Dursun, "Çalışmalarımı haftada 6 gün antrenman yaparak, bir gün de dinlenerek yapıyorum. Antrenmanlarımı sabah akşam olacak şekilde organize ettik ve programlı bir şekilde çalışıyorum. Süreç iyi gidiyor. Türkiye’de ağır sıklet sporcu sayısı az olduğu için çalışmalarımızda sparring yapmakta zorluk çekiyoruz. Haftanın 3 günü dağlara çıkıp orada çalışmalarımı gerçekleştiriyorum. Sabah erken saatlerde spor salonunda başlayan idmanlarım dağda kros yaparak besleniyor. Yine haftada en az iki kez sparring yapıyorum, dövüşüyorum” değerlendirmesini yaptı.

"Altın eldivenimin gelirini deprem bölgesine kendim götürdüm"

Deprem felaketinden etkilenen depremzedeler hakkında da konuşan Dursan, "Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen ve birçok ilimizi etkileyen deprem felaketinden dolayı çok üzgünüz. Çok büyük kayıplarımız oldu. Ülke olarak bir olduk ve yardımlaşmaya devam ediyoruz. Oradaki insanlarımıza bir nebze de olsa yardım edebilmek için elimizden geleni yapıyoruz. Ben Bosna-Hersek’te kazandığım altın eldivenimi, gelirini depremzedelere bağışlamak üzere satışa çıkarmıştım. Satışı yapıldı ve elde edilen ücretin tamamını bizzat kendim teslim etmek için bölgeyi ziyaret ettim" ifadelerini kullandı.

"Ramazan ayına özel antrenman yapacağız"

Hazırlıklarına Ramazan ayında da tüm hızıyla devam edeceğini vurgulayan Muhammed Dursun, "Ben ağır sıklet bir sporcu olduğum için kilo kaybı ile ilgili bir problemim yok. Şu an da 110 kilodayım ve formum çok iyi durumda. Tabii ki Ramazan ayı ile ilgili ayrı bir antrenman programı yaptık. Normalde günde 2 antrenmandan haftada 6 gün olan programım aynen devam edecek. Fakat Ramazan ayı boyunca gün içinde sabah saatlerini daha çok dinlenerek geçirip, sahur vaktine bir antrenman desteği yapmayı planlıyoruz” ifadelerine yer verdi.

"Çok tecrübeli bir antrenör ile hazırlanıyorum"

Antrenör Ali Çıtak ile çalışmanın kendisine güven verdiğini dile getiren Milli Boksör Muhammed Dursun, “Ali Çıtak hocam, benim çocukluğumdan beri takip ettiğim, birçok antrenörlük başarısını elde etmiş, saygı değer bir spor insanı. Kendini birçok kez ispatlamış bir sporcu. Ben kendisiyle çalıştığım için mutluyum. Çünkü onun tecrübeleri ve yapmış olduğu maçları bana özgüven veriyor. İnanıyorum ki onun himayesinde kemeri alıp geleceğiz" açıklamasını yaptı.