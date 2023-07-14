Bayrampaşa’da öldürülen ve cesedi dondurucuda bulunan yazar Mustafa Kasadar’ın oğlu Muhammed Nuh Kasadar’ın cenazesi Adli Tıp Kurumu’ndan alındı.

Bayrampaşa’da geçtiğimiz gün Milli Gazete yazarı Mustafa Kasadar’ın oğlu 19 yaşındaki Muhammed Nuh Kasadar, babasının eski çalışanı Hakan Ö. tarafından öldürülmüştü. Kasadar’ı parçalara ayıran katil zanlısı, Kasadar’ın cesedini evde bulunan dondurucuya koyarak sakladı. Polis ekipleri tarafından yakalandıktan sonra suçunu itiraf eden caninin evinde yapılan incelemelerde Kasadar’ın cenazesi parçalara ayrılmış olarak bulundu. Evde yapılan ilk incelemenin ardından Kasadar’ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Yenibosna’da bulunan Adli Tıp Kurumu’na getirildi. Burada yapılan otopsinin ardından cenaze aile yakınlarına teslim edildi. Baba Mustafa Kasadar, "Allah’tan geldi, Allah’a gidiyor" dedi.

19 yaşındaki Muhammed Nuh Kasadar’ın cenazesi, bugün cuma namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.