Muhammed Tayyip Tellioğlu'na yeni görev

Geçtiğimiz günlerde yapılan kadro değişikliğiyle Muhammed Cem Çekerek, AK Parti İstanbul Teşkilatı'nın Gençlik Kolları Başkanı olarak atanmıştı. AK Parti Silivri İlçe Gençlik kolları başkanı Muhammed Tayyip Tellioğlu da yeni yönetim kadrosunda asil olarak görevlendirildi.