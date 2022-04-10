Muhammed Tayyip Tellioğlu'na yeni görev
AK Parti Silivri Gençlik Kolları başkanı Muhammed Tayyip Tellioğlu, Muhammed Cem Çekerek başkanlığındaki il asil yönetiminde görev aldı.
SHA Silivri Haber Ajansı - SHA-Y
Geçtiğimiz günlerde yapılan kadro değişikliğiyle Muhammed Cem Çekerek, AK Parti İstanbul Teşkilatı'nın Gençlik Kolları Başkanı olarak atanmıştı. AK Parti Silivri İlçe Gençlik kolları başkanı Muhammed Tayyip Tellioğlu da yeni yönetim kadrosunda asil olarak görevlendirildi.
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